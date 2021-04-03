تركيا .. غرامات على بنوك عالمية بسبب

2021/04/03 | 04:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت تركيا بنوك وشركات أجنبية بالعقوبات بسبب مخالفات قالت إنها ارتكبتها، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من سحب المستثمرين الأجانب 1.9 مليار دولار من أسواق الأسهم والسندات في البلاد.

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