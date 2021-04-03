إيران تبني أسطولا من السفن الحربية المستوحاة من الصين

2021/04/03 | 05:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقوم الحرس الثوري الإيراني ببناء سفينة ستكون الأولى من أسطول من السفن الحربية السريعة التي تحمل صواريخ مضادة للسفن وصواريخ مضادة للطائرات.

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