اجتماع جديد بشأن الاتفاق النووي بحضور أميركي ودون مباحثات مباشرة مع إيران

2021/04/03 | 06:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفقت إيران والقوى الكبرى في ختام مباحثات، الجمعة، على عقد اجتماع جديد الأسبوع المقبل في فيينا تنضم إليه واشنطن دون إجراء مباحثات مباشرة مع طهران، وذلك ضمن دفعة جديدة لمساعٍ دبلوماسية هدفها عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق حول البرنامج النووي لطهران.

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