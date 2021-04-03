الموت يغيب قاضي محاكمة صدام حسين وكلمة مؤثرة للكاظمي بحقه

2021/04/03 | 06:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد صراع مع فيروس "كورونا" المستجد، غيب الموت، يوم امس الجمعة، القاضي الذي امر باعدام صدام حسين....

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