وزيردولة اوروبية يزور بغداد اليوم ويلتقي نظيره العراقي

2021/04/03 | 06:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية العراقية امس الجمعة، عن زيارة سيقوم بها وزير خارجية دولة اوروبية سيقوم بها الى بغداد اليوم السبت....

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