ما حقيقة قيام متظاهرين بإحراق منزل رئيس اللجنة المالية في بابل

2021/04/03 | 06:38 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر أمني، الجمعة، بحقيقة قيام متظاهرين بإحراق منزل رئيس اللجنة المالية في محافظة بابل.وقال المصدر، إن ” الفيديو المتداول عن حرق بيت رئيس اللجنة المالية، النائب هيثم الجبوري يعود لعام ٢٠١٩ “.وتداول مساء اليوم، رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر قيام متظاهرين وهم يحرقون منزل رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري في بابل.

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