إيران: اجتماع فيينا اليوم كان واعدا وكسر الطريق المسدود

2021/04/03 | 06:38 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اعتبر مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي أن اجتماع أطراف الاتفاق النووي اليوم الجمعة في فيينا كسر الطريق المسدود لعودة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.وقال صالحي، عبر تطبيق “كلوب هاوس”، مساء اليوم الجمعة، إن اجتماع أطراف الاتفاق النووي اليوم “كان واعدا وكسر الطريق المسدود الأولي للعودة” إلى الصفقة.وأضاف: “اجتماع اليوم بحث قضايا حقوقية وسياسية وتمكنا من التقدم عدة خطوات للأمام”.وأوضح: “المباحثات تجاوزت القضايا السياسية ودخلنا في القضايا الفنية، والمباحثات الفنية الثلاثاء المقبل ستوضح مدى جدية الأطراف”.

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