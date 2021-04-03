"مراسلون بلا حدود" تدعو المغرب للإفراج عن صحفي صحراوي

2021/04/03 | 06:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت منظمة مراسلون بلا حدود، الجمعة، بالإفراج عن الصحفي الصحراوي محمد الأمين هادي المسجون في المغرب منذ عشرة أعوام ويواجه "خطر الوفاة" إثر دخوله في إضراب عن الطعام.

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