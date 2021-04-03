تضييق الخناق التركي يصل كلوب هاوس.. تخويف المتحدثين وتحديد مواعيد لاستجوابهم

2021/04/03 | 07:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المحللة ميرفي تاهير أوغلو، الخميس، إن صعود وهبوط شعبية منصة وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة كلوب هاوس يوضح لعبة القط والفأر التي تمارسها السلطات التركية.

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