من تاريخ الحركة الثقافية في فلسطين..-رابطة المثقفين العرب في فلسطين- - ماهر الشريف

2021/04/03 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماهر_الشريف يوم الثقافة الفلسطينية:من تاريخ الحركة الثقافية في فلسطين.."رابطة المثقفين العرب في فلسطين"في مطلع سنة 1943 كما يُرجح، تشكّلت بمبادرة من عدد من المثقفين الديمقراطيين والتقدميين الفلسطينيين "رابطة المثقفين العرب في فلسطين"، التي تعود جذورها إلى "اتحاد الطلاب العرب"، الذي تأسس في سنة 1937 ونشط في المجال الوطني من خلال المشاركة في التظاهرات الوطنية، والقيام بتنظيم دورات تعليمية ......





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