في ذكرى هانز غيرد أوفينغر (يونيو 1955 – مارس 2021) - آلان وودز

2021/04/03 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#آلان_وودز تلقيت للتو الخبر المحزن عن وفاة رفيقي وصديقي القديم، هانز غيرد أوفينغر.



لقد كانت صدمة كبيرة لي وآخر شيء توقعت سماعه.



كنت قد أرسلت إليه، منذ أسبوعين فقط، بريدا إلكترونيا عندما اكتشفت أنه وابنته روزا، قد أصيبا بفيروس كوفيد 19، فرد علي ليقول إنه يتعافى بشكل جيد وكان يتحرق للعودة إلى مواصلة عمله الثوري.كان هذا ما كتبه:«مرحبا آلان،شكرا لك على التفكير فينا وعلى متمنياتك ا ......





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