الفكر الماركسي يحمل في طياته الثقة ويخلو من اليأس - خليل اندراوس

2021/04/03 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_اندراوس تتعرض الفلسفة الماركسية في العقود الاخيرة لتشويه مبرمج ومدروس ولمحاولات التهميش من قبل طبقة رأس المال وخدمتها من اصحاب الفكر البرجوازي، ومن عدة اتجاهات ايديولوجية وتخصصات اكاديمية.



ويركز اصحاب الفكر والايديولوجيات البرجوازية انتقادهم ضد المادية التاريخية الماركسية، خاصة طرح ماركس بان الاشتراكية ليست حلما طوبويا بل نتيجة ضرورية حتمة موضوعية لتطور المجتمع الرأسمالي، وبوصفها حتمية تاريخية.



وهنا ع ......





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