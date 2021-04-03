رغم تلقيه جرعتين من اللقاح الروسي.. الرئيس الأرجنتيني يعلن إصابته بكورونا

2021/04/03 | 08:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز الذي تلقى لقاحا ضد كورونا أنه أجرى يوم أمس الجمعة فحوصا أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

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