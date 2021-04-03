على هامش الإتفاق الصينى الإيرانى - حمدى عبد العزيز

2021/04/03 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حمدى_عبد_العزيز الإتفاف الصيني الإيراني سيخلق قدر لايستهان به من محدودية التأثير لحزمة العقوبات الأمريكية علي طهران ، وبالتالي يقلل إلي حد ما من أوراق الضغط الأمريكي علي إيران ويقلل من فرص حصول الولايات المتحدة الأمريكية علي تنازلات إيرانية ذات قيمة في سياق مساعي العودة لإعادة تفعيل إتفاق النووي بشروط جديدة قد لاتستطيع الولايات المتحدة حمل إيران علي القبول بالجوهري منها ..وهنا لابد من الإشارة إلي ملاحظة مجردة ......





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