2021/04/03 | 08:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع قررت وكالة الفضاء الاميركية ناسا تأجيل اختبار مروحية Ingenuity التي أوصلها إلى المريخ مسبار Perseverance الأمريكي إلى 11 نيسان الجاري.يذكر أن مصمم المروحية المريخية، بوب بيلارام" كان قد أعلن في وقت سابق أن المروحية ستقوم بأول رحلة لها في أجواء المريخ في 8 نيسان لكنه لم يستبعد أن يتأجل هذا الموعد.وقال ناطق باسم ناسا: إن رحلة المروحية حدد لها موعد جديد في 11 أبريل على أقل تقدير.أما معلوماتي عنها فستصل الأرض في 12 نيسان الجاري.وأشار المصمم إلى أن مروحيته عبارة عن جهاز هش.وفي حال سقوطها لن تتمكن من الإقلاع مرة أخرى.أما رئيسة قسم الكواكب في ناسا لوري غليز، فقالت إن المروحية التي لا يزيد وزنها عن 1.8 كيلوغرام ويجب أن تصبح أول طائرة ستحلق في أجواء كوكب آخر ،وأضافت أن خبراء ناسا سيلتقطون صورا فوتوغرافية لسطح المريخ بواسطة كاميرات مركبة في المروحية ،ما سيمكنهم من جمع معلومات عن بعض أقسام سطح المريخ التي من الصعب رصدها من مداره.وقالت غليز: إن المروحية يجب أن تصعد أولا إلى ارتفاع 3 أمتار، ثم إلى 5 أمتار .المصدر: روسيا اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأجيل اختبار مروحية مريخية إلى 11 نيسان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأجيل اختبار مروحية مريخية إلى 11 نيسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).