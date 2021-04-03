الخزعلي يتوعد بزيادة هجمات المقاومة في العراق مؤكداً: لا مجال لاستمرار القواعد الامريكية في البلاد

2021/04/03 | 08:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، باستمرار “عمليات المقاومة”، لإزالة كل القواعد العسكرية الأميركية في البلاد، مشيراً إلى أنه “لا مجال لاستمرار القواعد العسكرية الأميركية لا في قاعدة عين الأسد بالأنبار ولا في قاعدة الحرير في أربيل … Readmore

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