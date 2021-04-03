تحالف أوبك بلس يتفقون على زيادة الانتاج النفطي تدريجياً اعتباراً من الشهر المقبل في ظل تعافي الاقتصاد العالمي

2021/04/03 | 08:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق تحالف “أوبك بلاس” للدول المنتجة للنفط، والذي تقوده السعودية وروسيا، على زيادة إنتاج الخام تدريجا اعتبارا من الشهر المقبل، في ظل تعاف اقتصادي بفضل حملات التطعيم ضد كوفيد-19.وانتهى اجتماع التحالف الذي يضم دولا منضوية في منظمة الدول المصدّرة … Readmore

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