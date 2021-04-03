الكاظمي: العريبي كرس حياته في سبيل وطنه

2021/04/03 | 08:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه اتلمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، برقية تعزية بوفاة القاضي محمد عريبي الخليفة اثر مضاعفات فايروس كورونا.

وقال المكتب الاعلامي في برقية التعزية: بكل حزن والم، نعزّي الشعب العراقي الكريم، برحيل القاضي الفاضل الاستاذ محمد عريبي الذي غادرنا الى دار البقاء متأثرًا بمضاعفات الاصابة بفايروس كورونا.

واضاف: كما نتقدم ببالغ العزاء الى ذوي القاضي الراحل ومُحبيّه وعائلته الكريمة.



لقد كرس الراحل حياته في سبيل وطنه، وفي سبيل القانون وإحقاق الحق وخدمة العدالة، وإنصاف الشعب العراقي من جلّاديه.

واوضح: بالرغم من المتابعة الحثيثة التي أولتها الكوادر الصحية، وبتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمتابعة حالة القاضي الراحل، إلّا أن يد المنايا كانت أسرع، ولا رادّ لقضاء الله سبحانه.

PUKmedia المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء

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