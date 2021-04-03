وفاة القاضي المتقاعد محمد العريبي الذي حاكم صدام حسين متأثراًُ بمضاعفات فيروس كورونا

2021/04/03 | 08:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي القاضي محمد العريبي، الذي سبق وأن حاكم الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين متأثراً بمضاعفات فيروس كورونا.وقال مصدر مطلع إن القاضي محمد العريبي توفي في أحد المستشفيات بعد إصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز الـ52 سنة.والعريبي، قاضي عراقي … Readmore

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