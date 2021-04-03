الكاظمي يصدر توجيهات بشأن حماية المنطقة الخضراء

2021/04/03 | 08:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، الجهات ذات العلاقة لحماية القطع المخصصة (حدائق، وتشجير، ومتنزهات) في المنطقة الخضراء لأي أغراض أخرى.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه اليوم (3 نيسان 2021)، إنه "وخلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، تم عقد اجتماع تشاوري بين أمانة بغداد والجهات ذات العلاقة الأخرى، لتقديم توصيات إلى مجلس الوزراء بشأن منع استغلال القطع المخصصة (حدائق، وتشجير، ومتنزهات) لأي أغراض أخرى وبما يحافظ عليها مناطق خضراء من أي مشيدات في العاصمة بغداد".

واضاف البيان ان التوجيه تضمن "تقديم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بالتنسيق بينها والجهات ذات العلاقة الأخرى التوصيات بالشأن المذكور إلى مجلس الوزراء".

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