الصدر يطلق مبادرة الاصلاح الزراعي والصناعي لدعم المنتج الوطني والاستثمار الداخلي

2021/04/03 | 08:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن مبادرة “الإصلاح” الصناعي والزراعي، لدعم القطاعات والمعامل الوطنية.الصدر في وثيقة صادرة عنه قال فيها: “بعد إقرار الموازنة، ودعما للمنتج الوطني، والاستثمار الخارجي والداخلي، نعلن عن الاصلاح الصناعي والزراعي، من خلال دعم القطاعات … Readmore

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