ميانمار.. غارات للجيش تجبر الآلاف على الفرار يقابلها دعوات

2021/04/03 | 08:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت "مجموعة عرقية مسلحة متمردة" اليوم السبت أن أكثر من 12 ألف مدني فروا من ضربات جوية شنها الجيش في ميانمار خلال الأيام الماضية وتسببت بسقوط العديد من الضحايا وتدمير عدد من المدارس والبيوت.

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