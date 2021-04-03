الخدمات النيابية تكشف عن تخصيص مبلغ ترليون دينار لبغداد في موازنة 2021

2021/04/03 | 09:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت لجنة الخدمات النيابية، اليوم السبت، تخصيص مبلغ ترليون دينار للعاصمة بغداد من الموازنة الاتحادية، فيما أكدت أن المبلغ سينفق على مشاريع استثمارية وخدمية.وقال عضو اللجنة علاء سكر الدلفي، في تصريح صحفي، إنَّ “التخصيصات الماليَّة في الموازنة للمحافظات وزِّعت بعدالة وفق النسب السكانيَّة، وحصلت بغداد على ترليون دينار، لأنَّ عدد سكانها يعدُّ […]

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