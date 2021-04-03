عمليات البصرة تتوعد العصابات الإجرامية

2021/04/03 | 09:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة - واعتوعدت قيادة عمليات البصرة، اليوم السبت، العصابات الإجرامية في المحافظة.وقال قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هروب بعض القتلة والمجرمين من البصرة وتركهم لمناطق سكناهم لا يعني أن يفلتوا من العقاب والمطاردة القانونية مهما طالت المدة أو قصرت"، مشيراً الى أن "القوات الأمنية تمكنت من مطاردة المطلوبين للقضاء خارج قاطع المسؤولية وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم للقضاء بالعمل والتنسيق مع القيادات في المحافظات المجاورة". وأضاف أن "التدخل والمساهمة في حل النزاعات العشائرية لا يعني فرض السنن العشائرية بدون سلطة القانون لأن القانون يفرض على الجميع دون استثناء"، مبيناً أن "قيادة عمليات البصرة عملت بشكل جدي من خلال عمليات الوعد الصادق على تفعيل مذكرات إلقاء القبض وتمكنت القوات الأمنية والعسكرية من اعتقال أعداد كبيرة من المطلوبين وفق مواد جنائية مختلفة تمت إحالتهم للقضاء".

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