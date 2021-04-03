هيثم الجبوري يعلق على انباء حرق داره وعلاقته بمنع التعاقد مع المحاضرين

2021/04/03 | 09:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ نفى رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري حرق داره وعلاقته بمسألة منع التعاقد مع المحاضرين.وقال الجبوري في بيان :" ان خبر حرق داري الذي انتشر امس غير صحيح ، وهو فيديو قديم يظهر حرق بيتي العام الماضي" .واضاف : " اتفاجأ من بعض البيانات و الاخبار ( من بعض المحسوبين على السياسة و مجلس النواب ) من ان هيثم الجبوري قد منع التعاقد مع المحاضرين ، وانا نائب واحد من اصل ٣٢٩"، متسائلا :" هل يستطيع شخص واحد ان يتحكم بقرار مجلس كامل بهذا العدد".وتابع :" ان اول شخص ثبت حقوق المحاضرين و الاداريين و العاملين في القطاع التربوي ، بمعية الاخوة في اللجنة المالية ، هو انا .وفي البداية اتفقنا مع المحاضرين باننا في اللجنة نضع التخصيص المالي و نضع الزاما على وزارة التربية باصدار اوامر مباشرة للمحاضرين و الاداريين و غيرهم و حسب النص القانوني في قانون الموازنة و تخصيص بمقدار ٩٠٠ مليار دينار".واكد :" ان مسألة تحويلهم لعقود او اجور او تثبيتهم مسألة حكومية "./انتهى9

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