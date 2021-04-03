معزيا بوفاة القاضي محمد العريبي ..الفتح : سيبقى اسم الفقيد يرن في اسماع العراقيين رمزا للعدالة

2021/04/03 | 09:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ عزى تحالف /الفتح/ السلطة القضائية والشعب العراقي بوفاة القاضي محمد العريبي.وقال التحالف في بيان :" ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ وفاة القاضي محمد العريبي جراء اصابته بمضاعفات وباء كورونا ، وقد آلمنا مصابه وفقده في هذه اللحظات الحرجة التي يحتاج فيها العراق الى قضاة مخلصين امثال الفقيد محمد العريبي".واضاف :" لقد كان الفقيد مثالا للقاضي المتفاني في محاكمة دكتاتور العصر صدام وبقية ازلام النظام السابق ، اذ كان شديدا في الحق لم تأخذه في ادارة هذه المحاكمات التاريخية لومة لائم ولا تهديدات آثم، وحقق هدف الملايين من الذين اصابهم ظلم النظام الدكتاتوري باعدام الطاغية ، وسيبقى اسم القاضي الفقيد محمد العريبي يرن في اسماع العراقيين رمزا للعدالة وصوتا وطنيا شريفا"./ انتهى9

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