نائب عراقي يربط حل البرلمان بتصرف الحكومة ازاء الانتخابات

2021/04/03 | 09:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربط نائب رئيس كتلة اتحاد القوى في البرلمان العراقي رعد الدهلكي قضية حل البرلمان العراقي بما يتوجب على الحكومة ان تفعله قبل قرار الحل....

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