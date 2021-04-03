التنظيم الدولي للجماعة - فهد المضحكي

2021/04/03 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فهد_المضحكي لم تكن مصادفة أن تسعى جماعة الاخوان التي تأسست في عشرينات القرن المنصرم، وتحديدًا عام 1928، أن تتحرك داخل الدول العربية والاسلامية فحسب، وانما حرصت على ان يمتد نشاطها وتواجدها إلى مختلف دول العالم شرقًا وغربًا، إذ إن هذا التمرد يتسق وطبيعة هدفها الذي أعلنه مؤسسها حسن البناء، ذلك الهدف المتمثل في «استاذية العالم»، حيث عكس هذا الهدف المنطلق الذي حكم تفكيره بأن نجاح جماعته وتمكينها لا يمكن ان يتحقق إ ......





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