تشييع القاضي محمد عريبي

2021/04/03 | 09:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس القضاء الاعلى تشييع القاضي الراحل محمد عريبي صباح اليوم السبت 2/4/2021.

وقال المجلس في بيان لها انه جرت صباح اليوم مراسم "تشييع جثمان الفقيد الراحل القاضي محمد عريبي الذي وافاه الاجل اثر مضاعفات اصابته بفايروس كورونا".

وحسب البيان فقد حضر مراسم التشييع التي جرت في العاصمة الاتحادية بغداد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان وعدد من القضاة.

وكان الموت قد غيب القاضي محمد عريبي جراء مضاعفات اصابته بفايروس كورونا يوم امس الجمعة.

يذكر ان العريبي من مواليد 1969 بغداد.



وعُين كقاضي تحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا في محاكمة المقبور صدام حسين ونظامه، في 1 آب 2004.

وترأس الهيئة الثانية في المحكمة الجنائية العراقية العليا في 20 سبتمبر عام 2006.



التي نظرت بقضايا الأنفال وقمع الانتفاضة الشعبانية وصلاة الجمعة وقصف حلبجة وتصفية الأحزاب الدينية.

وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني قد وجه برقية تعزية يوم الجمعة، بوفاة القاضي محمد العريبي قاضي المحكمة الجنائية العليا.

وجاء في برقية التعزية:

ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ رحيل القاض العراقي محمد العريبي ،قاضي المحكمة الجنائية العراقية العليا.

خلال ترؤسه محاكمة مجرمي فاجعة جينوسايد الانفال وحلبجة، سجل القاضي محمد العريبي لنفسه فخرا تاريخيا يبقى خالدا في الوجدان الحي لشعبنا.

في الوقت الذي نعزي فيه ذوو وعائلته الكريمة ،نبتهل الى الباري عزوجل ان يمن عليهم الصبروالسلوان ويدخل المرحوم فسيح جناته .

من جانبه عزّى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، يوم الجمعة بوفاة القاضي محمد العريبي إثر مضاعفات فايروس كورونا.

وفي ما يلي نص التعزية:

"ببالغ الحزن تلقینا نبأ وفاة القاضي محمد العريبي بعد مسيرة حافلة قضاها في خدمة السلك القضائي والقانوني في البلد، ودوره في محاكمة رموز الاستبداد الذين تلّطخت أيديهم بدماء العراقيين الأبرياء عبر ارتكاب أبشع الجرائم ضد الإنسانية.

وإذ نعزّي عائلة الفقيد والأوساط القضائية والقانونية، نسأل الباري عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم عائلته ومحبيه الصبر والسلوان.

PUKmedia

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