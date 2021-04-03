2021/04/03 | 09:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفعت حصيلة ضحايا تفشي وباء كورونا حول العالم إلى أكثر من مليونين و836 ألف وفاة، فيما تجاوز إجمالي الإصابات حتى الآن 130 مليون إصابة.وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا، حيث سجلت أكبر حصيلة وفيات تجاوزت 554 ألف حالة، وسجلت أكثر من 30.6 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.وتحتل البرازيل المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا حيث بلغ إجمالي الوفيات فيها أكثر من 328 ألف حالة وفاة، والإصابات نحو 13 مليون إصابة حتى الآن.وفي المكسيك حصد فيروس كورونا أرواح نحو 204 آلاف شخص، فيما بلغ إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها منذ بدء تفشي الوباء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمريكا في الصدارة..



قائمة بالدول الأكثر تضررا من كورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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