واشنطن تدعو إسرائيل إلى ضمان المساواة للفلسطينيين

2021/04/03 | 09:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، الدولة العبرية إلى ضمان “المساواة” في المعاملة بين الفلسطينيين والاسرائيليين، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، بعد الاتصال الهاتفي بين بلينكن وأشكنازي إن وزير الخارجية الأمريكي “شدد على قناعة الإدارة بأن الإسرائيليين والفلسطينيين يجب أن يتمتعوا بدرجة متساوية من الحرية والأمن والازدهار والديمقراطية”.

وأضاف أن وزيري الخارجية بحثا خصوصاً في “المساعدة الإنسانية للفلسطينيين” التي استأنفتها إدارة الرئيس جو بايدن بايدن، المساعدات بعدما علقها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتابع أن بلينكن “أكد مجدداً دعم الولايات المتحدة الحازم لاسرائيل وأمنها، والتزامه تعزيز جميع جوانب الشراكة الأمريكية الإسرائيلية”.

كما عبر عن دعمه للاتفاقات التي أبرمتها إسرائيل العام الماضي لتطبيع العلاقات مع أربع دول عربية أخرى.

ويأتي هذا الاتصال بينما تشهد إسرائيل أجواء من الغموض السياسي بعد حصول حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على أكبر عدد من الأصوات، وفشله في الوقت نفسه في تأمين أغلبية في الانتخابات الرابعة خلال عامين.

وقال برايس الخميس، إن إدارة بايدن تعتبر أن الضفة الغربية أراض محتلة، وإن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي “يفاقم التوترات ويتعارض مع الجهود الرامية إلى تعزيز حل تفاوضي على اساس الدولتين”.

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