كلوب مندهش من استبعاد أرنولد من تشكيلة إنجلترا

2021/04/03 | 09:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال مدرب ليفربول، يورغن كلوب، إنه لا يتفهم قرار مدرب منتخب إنجلترا باستبعاد الظهير الأيمن لـ”الريدز”، الكسندر أرنولد من تشكيلته بتصفيات كأس العالم، وحفز المدافع للرد بشكل إيجابي.وأضاف كلوب “إذا لم يكن أرنولد ضمن تشكيلة منتخب إنجلترا فلا بد أنها تشكيلة بارعة إلى أقصى حد.أنا مندهش لعدم ضمه وأنا مدرب واتخذ […]

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