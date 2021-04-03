فيديو يظهر لحظة اختطاف رجل دين أثناء قداس مباشر على الهواء

2021/04/03 | 09:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام في هايتي أن مسلحين خطفوا قسا وثلاثة آخرين خلال مراسم كنسية كانت تبث مباشرة على فيسبوك، في بلد يعاني من تصاعد العنف.

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