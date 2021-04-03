تشييع جثمان القاضي محمد عريبي في بغداد بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى

2021/04/03 | 09:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

شيع العشرات صباح اليوم السبت (3 نيسان 2021)، جثمان القاضي محمد عريبي، إلى مثواه الأخير، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

يتبع.



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