2021/04/03 | 09:33 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعربت المحكمة الجنائية الدولية عن ترحيبها بقرار واشنطن الجديد الذي يقضي بإلغاء عقوبات فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.وجاء في بيان للمحكمة نشر في “تويتر”: “ترحب المحكمة الجنائية الدولية بقرار الحكومة الأمريكية اليوم بإلغاء الأمر التنفيذي 13928، ويقضي بإنهاء العقوبات والقيود المفروضة على إصدار التأشيرات لموظفي المحكمة الجنائية الدولية”.وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد أشار أمس الجمعة، إلى أن الولايات المتحدة ألغت عقوبات فرضتها إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.ويشمل القرار رفع العقوبات المفروضة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بسبب تحقيقها في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المحكمة الجنائية الدولية ترحب بإلغاء عقوبات ترامب ضدها عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الجنائية الدولية ترحب بإلغاء عقوبات ترامب ضدها) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الجنائية الدولية ترحب بإلغاء عقوبات ترامب ضدها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).