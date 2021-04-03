أكثر من 12 ألف مدني يفرون بعد غارات جوية للجيش في الأيام الأخيرة في بورما

2021/04/03 | 09:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت مجموعة عرقية مسلحة متمردة السبت أن أكثر من 12 ألف مدني فروا من ضربات جوية شنها الجيش البورمي في الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن القصف أدى إلى سقوط “العديد من الضحايا” و “تدمير عدد من المدارس والقرى”.وقال الاتحاد … Readmore

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