معزيا بوفاة العريبي .. العبادي : فقدنا برحيله رجل قانون وعدالة

2021/04/03 | 09:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / عزى رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، بوفاة القاضي محمد العريبي.وقال العبادي في بيان "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ رحيل القاضي الوطني محمد العريبي، بفعل مضاعفات إصابته بفيروس كورونا".وأضاف "لقد فقدنا برحيله رجل قانون وعدالة، ويكفيه خلوداً دوره الوطني المُشرّف بمحاكمة الطاغية صدام وأركان حكم الشر البعثي، ويكفيه فخراً إنه لم يداهن ويساوم من أجل حق الشعب وعدالة القضية وشرف المهنة".وأشار العبادي الى إنّ "الشعب الذي يمتلك رجالاً كالعريبي له الحق بالافتخار، وإنّ قضاءً يعمل في سلكه كالعريبي له الحق بالاعتزاز، ولمواقفه الرفعة، ولروحه الرضوان، ولذويه ومحبيه السلوان، وللأوساط القضائية والقانونية الجبران"./انتهى8

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