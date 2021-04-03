خبراء يحذرون : نصف الغابات في اميركا قد تلتهمها الحرائق

2021/04/03 | 09:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ حذر خبراء في الارصاد الجوية، من موجة حرائق قد تلهتم ما يقرب من 50% من الغابات في الولايات المتحدة، بسبب الجفاف.وافادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقرير لها اليوم السبت، ان مسؤولي الطقس في أميركا اشاروا إلى أن "ضعف موسم الرياح الموسمية الصيفية العام الماضي واستمرار ظروف ظاهرة النينيا باعتبارها أكبر المساهمين، في موجة الجفاف، قد يسببان موجة حرائق لا يمكن السيطرة عليها في ٧ ولايات أميركية".واكدت الصحيفة أن "الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، لاحظت أيضًا أن درجات الحرارة فوق المتوسطة المتوقعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة يمكن أن توسع الجفاف إلى جميع أنحاء البلاد".وبينت ان "نحو 74 مليون أمريكي يعيشون في هذه المناطق، ويعتمد الكثير منهم على نهر كولورادو للشرب وري المحاصيل التي لديها حاليًا مستويات مياه أقل من المعتاد"، مضيفة انه "في 11 ولاية غربية، يعاني حوالي 75% من الأراضي من الجفاف الذى يغطى أكثر من 44% من البلاد".ولفتت الصحيفة إلى أن" هذا العام يعد سابع ربيع جاف خلال سبع سنوات، حيث يقول الخبراء إنه بسبب تغير المناخ، لم يؤثر نقص هطول الأمطار وظاهرة النينيا على الصناعة الزراعية فحسب، بل أظهرت البيانات أن الجليد في جبال روكي وسييرا نيفادا آخذ في الانكماش، وأن حرائق الغابات أصبحت أكثر حدة على طول الساحل الغربي"./انتهى8

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