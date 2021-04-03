الاتحاد الوطني يستمر بالدفاع عن حقوق شعب كوردستان

2021/04/03 | 09:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب كما عهدها المواطنين بالدفاع عن حقوق ابناء شعب كوردستان اثناء التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وحصل PUKmedia على فيديو يظهر قيام رئيسة كتلة الاتحاد الاتحاد الوطني الكوردستاني النائبة آلا طالباني ونواب الكتلة بحث النواب على التصويت لصالح تثبيت المستحقات المالية لابناء شعب كوردستان.

وطلبت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بعد ان جمعت تواقيع العدد المطلوب من النواب بتصويت مجلس النواب على نقل ملاكات الموظفين في دوائر الجنسية والاحوال المدنية والسدود والانواء الجوية على ملاكات الدوائر التابعة للحكومة الاتحادية.

واظهر الفيديو قيام رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني النائبة آلا طالباني وهي تقوم بحث النواب على التصويت لصالح الفقرة المذكورة وبهمة نواب الاتحاد الوطني حصلت موافقة مجلس النواب على الفقرة.

ويعاني الموظفون في الدوائر الاتحادية في اقليم كوردستان منذ فترة طويلة من عدم صرف روابتهم من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان بسبب الخلافات المالية الموجودة بين الجانبين.

PUKmedia خاص

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