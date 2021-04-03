مستشفى في بغداد تستنفر لانقاذ 3 حالات حرجة لشبان.. وتعليق من صحة العاصمة

2021/04/03 | 09:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكن فريق طبي، ضمن دائرة صحة بغداد، من انقاذ 3 شبان، تعرضوا الى اصابات بليغة جراء محاولة قتلهم، وذلك في حوادث متفرقة.

وقال مدير عام الدائرة في بيان تلقى NRT عربية السبت (3 نيسان 2021)، ان "العمليات الثلاث اجريت خلال ليلة واحدة في الدوام الرسمي بمستشفى ابن النفيس، وان الحالات كانت لشخص منحور واخر مدهوس وثالث مصاب بطلق ناري وتكللت الثلاث عمليات بالنجاح".

من جهته اوضح رئيس الفريق الطبي جلال الزبيدي انه "اجرى عملية استكشاف الرقبة واصلاح القصبة الهوائية وايقاف النزيف لشاب (منحور) يبلغ من العمر 21 عاما، مصاب بجرح عميق بالرقبة تسبب بضرر المجرى التنفسي مع تشوش في الوعي ونزيف حاد".

وأضاف الزبيدي بانه "اجرى عملية فتح صدر ايسر لشاب (20) عاما، مصاب بطلق ناري نافذ بمنطقة الصدر وفي حالة صدمة وعائية جراء النزف الشديد"، لافتا الى "انه تمكن من اصلاح ورفع الاجزاء المتضررة وتكللت العملية بالنجاح".

وعلى صعيد متصل قال رئيس الفريق الطبي ان "المستشفى استقبل حالة طارئة وحرجة لشاب تعرض لحادث دهس بعجلة نوع (تريلة) نجم عنه اصابات متعددة في الكتف والبطن والذراع الايسر والفخذ، اجريت له عملية اصلاح الاوعية الدموية للفخذ والذراع المتضررين، فضلا عن عملية فتح بطن وتثبيت الخلع من قبل فريق طبي ساند استقدم من مستشفى الشيخ زايد".

وأوضح ان "العمليات الثلاث تكللت بالنجاح، وتم اخراج المرضى من المستشفى وهم يتمتعون بصحة جيدة وزوال الخطر الذي كاد ان يودي بحياتهم".

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