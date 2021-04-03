إصابة رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع بفيروس كورونا

2021/04/03 | 09:47 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أصيب رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، بفيروس كورونا، في اليوم التالي لاحتفالية أسبوع الآلام التي نُظمت في المقر العام لحزب.ونقلت وكالة “المركزية” اللبنانينة بيانا لحزب القوات اللبنانية، انه “في اليوم التالي لاحتفالية أسبوع الآلام التي نُظِّمَت في المقر العام لحزب القوات اللبنانية في معراب، شعر رئيس حزب القوات الدكتور سمير جعجع بعوارض طفيفة، وبعد استمرارها ولو طفيفة لمدى ثلاثة أيام متواصلة”.وتايع البيان: “خضع لفصح PCR مع عقيلته النائب ستريدا جعجع، فأتت نتيجة الدكتور جعجع إيجابية ونتيجة النائب جعجع سلبية، كما أنّ دولة الرئيس غسان حاصباني(نائب رئيس الحكومة الأسبق) الذي كان مشاركًا في الاحتفاليّة أتت نتيجته […]

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