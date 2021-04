تويتر يحسم المقارنة الأصعب.. من الأفضل رونالدو أم ميسي؟

2021/04/03 | 09:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

هيمن الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو على عرش كرة القدم طوال الـ15 عاما الماضية، وانتقل التنافس مؤخرا بين اللاعبين من "المستطيل الأخضر" إلى عالم "السوشيال ميديا".

ويحفل سجل اللاعبين بعدد كبير من الإنجازات والأرقام القياسية، إلا أن مستخدمي موقع "تويتر" فضلوا عبر "هاشتاغ" (ميسي مقابل رونالدو)، الذي حقق تفاعلا كبيرا، مقارنة اللاعبين من حيث "تعطش النجمين لتسجيل الأهداف".

واعتبر مغردون أن رونالدو الأفضل في ميدان التسجيل، حيث رفع نجم يوفنتوس رصيده إلى 770 هدفا في مسيرته، وفقا لآخر الإحصائيات، ليصبح الهداف الأول بتاريخ كرة القدم في المباريات الرسمية.

Ronaldo being a better goal-scorer than Messi is a myth - THREAD: pic.twitter.com/ANFdcYTO7y

— TM (@TotalLeoMessi) March 31, 2021

ودافع آخرون عن نجم برشلونة، ميسي، بالقول إنه "صانع أهداف، ويساند رفاقه على التسجيل بشكل أفضل من رونالدو"، حسبما ذكر موقع "غيف مي سبورت" المتخصص بالأخبار الرياضية.

وقدم حساب "توتال ليو ميسي"، مجموعة من الإحصائيات التي تظهر تفوق "البرغوث" على "الدون"، مثل الأهداف التي سجلها اللاعبان في موسم 2012-2013، التي جاءت 91 مقابل 69 لصالح نجم "البلوغرانا".

كذلك قدم مغردون أرقاما تظهر تسديدات النجمين من خارج منطقة الجزاء خلال مسيرتهما الكروية، وجاءت 67 مقابل 44 لصالح ميسي أيضا.

وأبرز ذات الحساب تفوق ميسي على رونالدو فيما يتعلق بالفوز بجائزة "الحذاء الذهبي"، 6 مرات مقابل 4، كما أشار إلى انفراد النجم الأرجنتيني بإحراز أكثر من 50 هدفا دون احتساب ضربات الجزاء، بثلاثة مواسم 2011/2012 و2012/2013 و2014/2015.

وقارن الحساب بين معدل التهديف للنجمين وفق المشاركات، وكانت النتيجة 0.81 هدف لميسي، مقابل 0.73 لرونالدو.

