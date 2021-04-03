"الكارتيلات أصبحت أكثر عنفا".. العثور على جثث 8 أشخاص قطعت رؤوسهم في المكسيك

2021/04/03 | 09:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر على جثث ثمانية أشخاص قطعت رؤوسهم ومصابين بالرصاص على طريق ريفي في ولاية ميتشواكان غرب العاصمة المكسيكية "مكسيكو سيتي" حيث تنشط عصابات إجرامية مرتبطة بتهريب المخدرات، بحسب ما أعلن مكتب المدعي العام المحلي.

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