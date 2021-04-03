السفير الكندي لدى بغداد: وجودنا سيتأثر بمغادرة الولايات المتحدة العراق

2021/04/03 | 09:58 - المصدر: بغداد اليوم

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قال السفير الكندي لدى بغداد، أولريك شانون، اليوم السبت، بأن سفارة بلاده لم تكن لها أية نية لمغادرة العراق، مبينا أنه في حال غادرت الولايات سيتأثر وجودنا.

وذكر شانون في تصريح صحفي، أن "استهداف البعثات الدبلوماسية مرفوض قانونيا واخلاقياً، وأنه حصل خلط أو سوء فهم لموضوع تلويح البعثات الدبلوماسية بمغادرة بغداد، لم تكن لنا أية نية للمغادرة، لكن نحن دائما بتنسيق مع السفارات الأخرى، وفيما لو غادرت الولايات المتحدة مثلاً، كانت ستؤثر على وجودنا".

وأضاف، أن "البعثات الدبلوماسية أصرت على الحكومة العراقية للقيام بواجبها في توفير الحماية".

وكشفت صحف أمريكية، العام الماضي، عن عزم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بسحب سفارة بلاده من بغداد، جراء القصف الصاروخي المستمر الذي تتعرض له السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

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