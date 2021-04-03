أمطار في 3 محافظات وانخفاض بدرجات الحرارة.. توقعات الطقس لليوم والأيام المقبلة

2021/04/03 | 09:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نشرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت (03 نيسان 2021)، توقعاتها لحالة الطقس الجوية في مختلف محافظات العراق، لليوم والأيام الأربعة المقبلة، مع إشارتها إلى انخفاض درجات الحرارة خلال اليوم.

ووفقاً لما جاء بالجداول الصادرة عن الهيأة وتلقتها (بغداد اليوم)، فإن الطقس في المنطقة الوسطى سيكون اليوم صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات، وكذلك الحال في المنطقة الجنوبية، التي سيكون طقسها صحواً.

وأشارت إلى أن "المنطقة الشمالية سيكون طقسها اليوم غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متعددة، خاصة بالأقسام الشرقية والجبلية، ودرجات الحرارة فيها تكون مقاربة لليوم السابق".

وأوضحت، أن طقس الأيام الأربعة المقبلة في المناطق الثلاث المذكورة آنفاً، سيكون "صحواً ودرجات الحرارة تعاود الارتفاع، والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة".

يتبع.



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