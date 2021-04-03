المدمرة الأميركية

2021/04/03 | 10:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبرت حاملة الطائرات الأميركية

أيزنهاور قناة السويس قادمة من البحر

المتوسط بعد أيام من عودة الملاحة في

أعقاب حادث جنوح السفينة "ايفر غريفن.

ودخلت حاملة الطائرات قناة السويس

برفقة المدمرتين "ميتشر" و"ت

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