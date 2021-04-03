رغم تلقيه جرعتي لقاح.. الرئيس الأرجنتيني يعلن إصابته بفيروس (كورونا)

2021/04/03 | 10:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو

فرنانديز، اليوم السبت، إصابته بفيروس

(كورونا) المستجد (كوفيد-19).

وقال في تغريده له على حسابه الخاصة

بموقع (تويتر): "أجريت اختبارا بعد أن

بلغت درجة حرارتي 37.3، وأحسست ب

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