استهلاك العمل المنظماتي

2021/04/03 | 10:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سلام البناي

من غير قصد استعرضت في ذاكرتي بعض أعمال

منظمات المجتمع المدني وباقي المنظمات

الأممية التي عملت في العراق بعد عام

٢٠٠٣ ؛ والتي قدمت نشاطات وصفت

بالإنسانية او التثقيفية او الداعمة

لتنم

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