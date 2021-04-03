2021/04/03 | 10:02 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفع العدد اليومي للإصابات بكورونا في الهند إلى مستوى قياسي جديد اليوم السبت، مسجلا أعلى حصيلة منذ سبتمبر، وذلك حسبما أظهر إحصاء لـ”رويترز” بناء على بيانات من وزارة الصحة الهندية.كما وصل العدد اليومي للوفيات في الهند إلى أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر.وقالت الوزارة إن الهند سجلت 89129 إصابة جديدة و714 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وطبقا لإحصاء لـ”رويترز” فقد كان هذا أكبر ارتفاع في عدد الإصابات اليومية منذ 20 سبتمبر من العام الماضي، وأكبر عدد من الوفيات منذ 21 أكتوبر.وارتفع عدد الإصابات في الهند منذ بداية مارس وكانت أكثر الولايات تضررا ماهاراشترا، وهي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهند تسجل أكثر من 89 ألف إصابة جديدة بكورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهند تسجل أكثر من 89 ألف إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهند تسجل أكثر من 89 ألف إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).