2021/04/03 | 10:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

في ليلة طويلة، شهدت ردهة الطوارئ في مستشفى في العاصمة بغداد وصول ثلاث حالات حرجة لشبان تعرضوا لإصابات بالغة كادت أن تودي بحياتهم.

وأعلنت إدارة مستشفى ابن النفيس في بيان، السبت 3 نيسان/أبريل، إجراء عمليات معقدة لشاب منحور وآخر مدهوس وثالث مصاب بطلق ناري.

وقال مدير المستشفى علي محي الشمري، إن العمليات الثلاث أجريت خلال خفارة واحدة، أي بعد الدوام الرسمي، وكتب لهن النجاح وأخرج المرضى الثلاثة من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء التام.

من جانبه قال رئيس الفريق الطبي أخصائي جراحة الصدر والأوعية الدموية جلال جعفر الزبيدي، إنه "أجرى عملية استكشاف الرقبة وإصلاح القصبة الهوائية وإيقاف النزيف لشاب منحور يبلغ من العمر 21 عامًا؛ مصاب بجرح عميق بالرقبة تسبب بضرر المجرى التنفسي مع تشوش في الوعي ونزيف حاد".

وأشار الزبيدي، إلى "إجراء عملية فتح صدر أيسر لشاب (20) عامًا؛ مصاب بطلق ناري نافذ بمنطقة الصدر وفي حالة صدمة وعائية جراء النزف الشديد"، مبينًا أنه "تمكن من إصلاح ورفع الأجزاء المتضررة وتكللت العملية بالنجاح".

كما أكّد رئيس الفريق الطبي، أنّ المستشفى استقبل في ذات الخفارة "حالة طارئة وحرجة لشاب تعرض لحادث دهس بعجلة نوع تريلة نجم عنه إصابات متعددة في الكتف والبطن والذراع الأيسر والفخذ، أجريت له عملية إصلاح الأوعية الدموية للفخذ والذراع المتضررين؛ فضلاً عن عملية فتح بطن وتثبيت الخلع من قبل فريق طبي ساند استقدم من مستشفى الشيخ زايد".

ولفت الزبيدي، إلى أنّ "العمليات الثلاث تكللت بالنجاح، وتم إخراج المرضى من المستشفى وهم يتمتعون بصحة جيدة بعد زوال الخطر الذي كاد أن يودي بحياتهم".

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